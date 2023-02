Sergio Ramos dice adiós a la Selección de España y carga contra Luis de la Fuente: "El actual entrenador me ha comunicado que no cuenta conmigo"

El defensa español Sergio Ramos, quien actualmente defiende la camiseta del París Saint-Germain de Francia, anunció su retiro de la Selección de España. El ex capitán del Real Madrid publicó una carta a través de su cuenta de Twitter en la cual explicó su decisión, la cual involucra a Luis de la Fuente, nuevo DT de España.

"Hoy he recibido la llamada del actual seleccionador que me ha comunicado que no cuenta ni va a contar conmigo, independientemente del nivel que pueda mostrar", declaró Sergio Ramos en el comienzo del comunicado donde confirma que de la Fuente no lo tendrá en cuenta para el nuevo proceso de la selección española.

Sergio Ramos, de 36 años, debutó en la Selección de España en marzo de 2005 de la mano de Luis Aragonés, pero no podrá despedirse en cancha. Jugó 180 partidos con La Roja española. "Esta trayectoria merecía terminar por decisión personal o porque mi rendimiento no estuviera a la altura. No por edad", mencionó Ramos.

Sergio Ramos jugó 180 partidos con la selección española | Getty Images

El ex defensa del Real Madrid también destacó en su comunicado a jugadores veteranos como Lionel Messi que siguen siendo fundamentales en sus países."Miro con admiración a Modric, a Messi y a Pepe. La esencia, la tradición, los valores, la meritocracia y la justicia en el fútbol. Lamentablemente no será así para mí, porque el fútbol no siempre es justo y nunca es solo fútbol".

El último partido de Sergio Ramos con la Selección de España fue el 31 de marzo de 2021, día en el que España, en ese entonces dirigida por Luis Enrique, derrotó a Kosovo por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

En 16 años de carrera con la selección, Ramos ganó dos Eurocopas (2008 y 2012) y el Mundial de Sudáfrica 2010.