Alexis Sánchez es uno de los grandes protagonistas que tiene el Olympique de Marsella en esta temporada. Sin embargo, su aventura en Francia podría tener pronto un punto final debido a que el contrato del chileno expira en junio de este año y aún no hay señales de una renovación, acción que la prensa francesa ve con mucho pesimismo.

No es un secreto a voces que Alexis quiere competir por todo en Europa, incluida la UEFA Champions League, la competición más importante de clubes de ese continente y en la que actualmente el Marsella no está diciendo presente de forma directa para la próxima temporada. Es por esto que el medio francés La Provence destaca que es complicado que el tocopillano siga en el equipo dirigido por Igor Tudor si es que no clasifica a la Champions.

"¿Puede el Marsella perderlo todo?" fue el texto publicado por La Provence en el cual destacaron que Pablo Longoria, presidente del Olympique de Marsella: “Sabe que el equilibrio actual es precario y que el proyecto sería menos atractivo sin la Champions League para presentar a sus potenciales fichajes. Mantener a Alexis Sánchez sería, por ejemplo, una fantasía”.

Alexis lleva 16 goles con la camiseta del Marsella | OM

En la actualidad, el Olympique de Marsella está en la tercera posición de la Ligue 1 con 60 puntos, mismas unidades que el Lens, equipo que está en la segunda posición por diferencia de goles. Cabe destacar que el tercer lugar de la liga francesa tendrá que jugar la fase previa de la Champions League, por lo que la participación en la fase de grupos no está garantizada.

Mientras que Alexis Sánchez, quien lleva 16 goles con la camiseta del Marsella, termina contrato el 30 de junio de 2023. Alexis había llegado al club francés en el segundo semestre del 2022 proveniente del Inter de Milán de Italia.