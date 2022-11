Sitio partidario de Cruz Azul deja en evidencia el sobrepeso de Iván Morales que indigna a la fanaticada cementera en México

Ex jugador de Colo Colo, Iván Morales, no la pasa nada bien en México y ahora un sitio partidista mostró una imagen donde se logra apreciar un estado físico no apto para la alta competencia en el país azteca.