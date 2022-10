El arquero del Real Madrid no quedó satisfecho con la elección de su compañero del Real Madrid Karim Benzema y dio argumentos de peso para reclamar porque no le dan el galardón mayor a un arquero.

Thibaut Courtois sigue llorando por no ganar el Balón de Oro: "Parece que vale más marcar un gol que pararlo"

Por fin le tocó al delantero Karim Benzema ganar el Balón de Oro y pese a que el mundo del fútbol estuvo de acuerdo con la elección, curiosamente un compañero del francés en el Real Madrid se quejó por la elección.

Hablamos del arquero Thibaut Courtois el que pese a ganar el premio Yashin al mejor portero del mundo, no quedó satisfecho y aseguró que no se valora su puesto.

"Esto es una batalla que queda por ganar. No digo ganarlo... pero obtienes La Liga y ganas la Champions, tu equipo gana gracias a tus paradas... y solo quedas séptimo. No estás ni en el podio. En el Top10 no había ni tan siquiera un defensa. Al menos este año se han inventado el trofeo de mejor arquero”, afirmó en conversación con la Cadena Ser.

Agregando que “no podría haber tenido una temporada mejor, especialmente con las paradas en la Liga de Campeones”.

Thibaut Courtois sigue dolido por no haber ganado el Balón de Oro (Getty Images)

Pero no se quedó, ahí, insistiendo que “como portero no se puede hacer más, ganando La Liga y la Champions League de la forma en que lo hicimos”.