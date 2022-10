Este lunes 17 de octubre se llevó a cabo en París, Francia la ceremonia de entrega del Balón de Oro. No hubo sorpresas en el Théâtre du Châtelet y Karim Benzema ha recibido el máximo reconocimiento individual del mundo del fútbol.

Estaba claro que Karim Benzema llegaba como máximo favorito a llevarse el Balón de Oro de 2022. El delantero de Real Madrid se impuso en las votaciones sobre Sadio Mané, Kevin De Bruyne y Robert Lewandowski, recibiendo el trofeo de las manos del mismo Zinedine Zidane.

"Estoy muy orgulloso. Me acuerdo cuando era un niño, todo el trabajo incesante, y para mí era un sueño como el de cualquier niño. Siempre lo he tenido en la cabeza. Después encontré la motivación" fueron las palabras de Benzema desde la gala.

Ejemplo de perseverancia

El francés recordó los momentos complicados de su carrera, pero reafirmó que siempre mantuvo la determinación para llegar a lo más alto. "He tenido buenos modelos en mi vida: Zizou, Ronaldo… Es fruto de mucho trabajo, entrenamiento, esfuerzo… Pero sobre todo es perseguir un sueño que tenía en la cabeza desde niño. Todo es posible, para mí ha sido muy difícil. Lo he conseguido, no ha sido fácil".

"Hubo un periodo en que no estaba en la selección, pero seguí trabajando con ese sueño en la cabeza: Jugar al fútbol lo mejor posible e intentar conseguir este trofeo. Estoy orgulloso de mi trayectoria. Es la primera vez que consigo este trofeo. Estoy muy feliz y voy a seguir trabajando, por supuesto" concluyó.