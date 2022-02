Un importante resultado logró el Real Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo tras derrotar por 3-2 al Zenit de San Petersburgo por los octavos de final de la Europa League, todo en condición de visitante.

A los 8 minutos del primer tiempo, el mediocampista Joaquín envió un preciso centro para que rematase de cabeza el argentino Guido Rodríguez desde el punto de penalti, quien puso el esférico pegado al palo izquierdo donde no pudo llegar el portero para evitar el primer gol del Betis.

Luego, el elenco español siguió presionando muy alto, pero poco a poco el Zenit fue logrando encontrar espacios por las bandas. Pero cuando el reloj marcaba el minuto 18, hubo un fallo en la salida del Zenit, y el que aprovechó el error fue el brasileño Willian José, quien con muchos metros por delante definió pegado al palo izquierdo

El Zenit no se echó a morir y se fue en búsqueda del descuento y lo lograría. El delantero y figura rusa Dzyuba aprovechó un gran centro y definió al segundo palo donde no pudo llegar Rui Silva y no pudo evitar el gol del elenco ruso. Tres minutos después, la defensa del Betis se durmió y dejó solo a Malcom ante Rui Silva tras una mala salida defensiva y el ex del Barcelona cruzó el esférico para ponerlo pegado al poste derecho y poner la igualdad en el partido.

A los 41 minutos del primer tiempo, el Betis aprovechó otro error del Zenit en la salida de balón que termina con Guardado en un mano a mano ante el portero. El mexicano no falló y puso de nuevo por delante al Betis.

Ahora el elenco del Ingeniero deberá recibir al equipo ruso el jueves 24 de febrero en el Estadio Benito Villamarín por la fase previa de octavos de final de la UEFA Europa League.