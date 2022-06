La exposición de Eduardo Carlezzo en el día de ayer sobre las nuevas evidencias que tenía en torno al caso de Byron Castillo sacaron ronchas en Ecuador, país donde reaccionar con dureza ante los argumentos expuestos por el abogado brasileño.

Ya en primera instancia, el jurista Roberto Bonafont declaró en DIRECTV Sports que no existe ninguna posibilidad de que la FIFA le quite el lugar a Ecuador y se lo entregue a Chile, diciendo que “Los chilenos van a perder en este fallo de la FIFA”.

Ahora, fue el turno del vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Carlos Manzur, quien en conversación con el medio El Deportivo lanzó duros dardos hacia Carlezzo y demostró no estar ni un poco preocupado por el fallo de la FIFA.

Byron está en boca de todos. | Foto: Getty Images

“No tenemos comentarios, todo está en la FIFA. El resto sigue siendo un circo”, dijo escuetamente el hombre de segunda mayor importancia dentro del directorio de la FEF.

El vice prosiguió con su discurso y, bajo esa misma línea, aportó: “Cada abogado busca su espacio y tiene sus métodos. Los respetamos todos, pero lo único importante es que resuelva la FIFA. El resto es para las redes”.

Para el ecuatoriano, la exposición de Carlezzo no es nada nuevo, ya que “Están todos en su escrito a la FIFA. Todo es conocido. Todo está en la denuncia. Si hay algo que no está en la denuncia, entonces no existe en el proceso. No vamos a entrar en detalles. Vamos a esperar la resolución de FIFA”, remató.