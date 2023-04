Fortaleza no tuvo piedad con Palestino en la primera fecha del Grupo H por Copa Sudamericana. El equipo brasileño se vio superior desde el primer minuto ante la escuadra árabe y terminó goleando por 4-0.

Tan así, que en el minuto 4 ya estaba en ventaja con gol de Thiago Galhardo. No obstante, a pesar de la superioridad del 'Leao', las opciones de anotar no fueron aprovechadas de gran manera y solo aumentaron las cifras recién en el minuto 75.

No obstante, la goleada se concretó a los 90+1' con un viejo conocido en el fútbol chileno. Juan Martín Lucero, quien inició el duelo desde el banco de suplentes e ingresó en el minuto 66 por Galhardo, marcó el tercero de su escuadra con el arco a disposición tras habilitación de Tomás Pochettino, quien anotó dos goles.

Recordemos que el ex ariete de Colo Colo no ha estado en un buen nivel en los últimos partidos y no venía trayendo un buen presente, por lo que las críticas hacia él no se dejaron esperar por parte de los hinchas.

El ex delantero de Colo Colo anotó en la goleada de su equipo ante los árabes | Foto: Photosport

Ahora, con este tanto, puede ayudarlo a recuperar confianza de cara a las competencias que tendrá el cuadro de Ceará.

Revisa el gol de Juan Martín Lucero en la goleada de Fortaleza ante Palestino por Copa Sudamericana.