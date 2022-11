El delantero nacional, Javier Parraguez terminó con su etapa dentro del fútbol brasileño ya que el jugador no fue renovado por parte del Sport Recife de la serie B de dicho país y ahora deberá saber que pasará con su futuro en el 2023

El delantero nacional Javier Parraguez acabó con su temporada dentro del fútbol brasileño y en las últimas horas se despidió del Sport Recife, equipo en donde militó durante este 2022 tras llegar a préstamo por parte de Colo Colo.

Tras finalizar el año en la Serie B del fútbol de Brasil, en donde los ‘Rojinegros’ no lograron el gran objetivo de conseguir el ascenso al Brasileirao para la próxima temporada, el ‘Búfalo’ debió tomar sus maletas y partir del elenco de Recife, el cual no hizo opción de su compra tras no lograr el objetivo mencionado en un principio.

El atacante nacional se despidió del club a través de su cuenta de Instagram, en la que dejó su escrito agradeciendo al equipo que le abrió las puertas en el fútbol de Brasil y a todo el cariño que le demostró la gente en esta temporada, esperando volver al club en alguna oportunidad.

"¡Buenas noches chicos! Pasando a dejar un mensaje de despedida. Estoy muy agradecido por el año difícil que tuvimos, con altibajos. No tengo dudas de todo el aprendizaje y cariño que me ha dado este equipo", partió escribiendo Parraguez.

Parraguez se despidió de Recife | Foto: Instagram

"Quiero agradecer a cada uno de ustedes por el apoyo como siempre, a los fans que en cada partido estuvieron presentes, al personal coaching, maestros, equipo de audio visual, doctores, armario, guardias de seguridad, amigos, directores, y cada uno de mis compañeros, juntos lo disfrutamos, sufrió, luchó y luchó hasta el final. ¡Dios los bendiga a todos! Espero verte pronto. Recife mi amor", finalizó el ‘Búfalo’.

Ahora, Javier Parraguez verá que sucederá con su futuro, en donde el delantero a final de esta temporada finaliza su vínculo que lo mantiene ligado a Colo Colo y al parecer en el ‘Cacique’ no tiene pensado en renovarle, por lo que el atacante quedaría con la carta en su poder para negociar como jugador libre.