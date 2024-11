Javier Parraguez sufre por el inminente descenso de Cobreloa: "Me siento..."

El empate de Cobreloa ante Universidad Católica a dos tantos, dejó muy mal a la escuadra minera, ya que su resultado, más a los producidos en los otros partidos, dejó a los naranjas al borde del descenso.

Y en el próximo partido ante O’Higgins en Rancagua, deberán ganar por una diferencia de ocho goles, para evitar la caída a la Primera B y enviar al Capo de Provincia a la división de plata. Muy difícil.

Tras el compromiso donde el equipo de César Bravo quedó muy complicado, habló con los medios de comunicación el delantero, Javier Parraguez. En la primera intervención del goleador, reconoció que debieron tener esta actitud mucho antes en el torneo.

“Es difícil poder tener una respuesta a todo lo que realizamos en la cancha. Este grupo de hombres, ya dejaron de ser niños muchos, dejaron todo y creo que nos entregamos por completo. Hubiéramos esperado que este cambio de actitud de planteamiento al enfrentar este tipo de partidos, quizás respondíamos antes”, sostuvo Parraguez.

El Búfalo, enfatizó que él también se siente partícipe de este mal resultado, pese a que no llegó a comienzos de temporada. “Yo llegué tarde a este equipo, pero me siento responsable al igual que mis compañeros. Para mi, han sido seis meses duros, me imagino para quienes estuvieron a principio de año. Iremos a pelear con mucha dignidad, al igual como lo hicimos hoy. Merecimos un poco más”, afirmó el atacante.

Parraguez: “Disculpas a los hinchas”

De todos modos, resaltó lo orgulloso que está de sus compañeros, pese al mal resultado, que claramente no esperaban.

“Me saco el sombrero por cada uno de mis compañeros, que se entregó por completo por estos colores y esta institución. Orgulloso de ellos, pero no diré nada más porque me voy a quebrar”, apuntó.

Finalmente, hubo palabras para los aficionados de Cobreloa. “Disculpas a los hinchas, nada más”, concluyó un triste Javier Parraguez.

El semblante del Búfalo en las afueras del recinto tras el partido (Captura)

¿Cuándo vuelve Cobreloa a jugar por el Torneo Nacional?

Por la fecha 30, la última del torneo, Cobreloa tendrá que visitar a O’Higgins en el Estadio El Teniente de Rancagua. El partido, se jugará el domingo 10 de noviembre a las 12 horas.