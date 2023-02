El ex mediocampista de Universidad de Chile, Walter Montillo, agradeció la invitación de Sergio "Kun" Agüero y su publicación se llenó de comentarios de hinchas azules.

La Kings League sigue causando gratas sensaciones a nivel mundial. El torneo de fútbol 7vs7, que es organizado y presidido por Gerard Piqué y por el streamer español Ibai Llanos, ha generado críticas positivas y atrajo la atención de miles de fanáticos del fútbol, los cuales siguen fin de semana a fin de semana por streaming los diferentes partidos.

Pero un notición sacudió al torneo hace algunos días. Y es que se hizo oficial la llegada la leyenda brasileña Ronaldinho al equipo de Porcinos FC, pero no fue la única sorpresa pues el club del Kun Aguero hizo oficial la contratación de Walter Damián Montillo como su jugador 12.

Montillo cada vez que puede le declara su amor a la U | Foto: Agencia Uno

En su cuenta de Twitter, el ex volante de la Universidad de Chile agradeció la invitación del ex astro argentino y ex delantero del Manchester City y FC Barcelona, entre otros.

"Y un día volvimos a jugar... Muchas gracias a Sergio Agüero por esta linda invitación. Ojalá estar a la altura y poder ayudarlos", escribió la Ardilla.

Después de haber publicado este mensaje, los hinchas de la U no tardaron en entregarle un mensaje de apoyo a uno de los jugadores que marcó una época en la institución laica y uno de los más queridos la hinchada del Romántico Viajero.

Recordar que el último partido como profesional del talentoso ex volante creativo fue frente a Deportes Antofagasta el día 13 de febrero del 2021 en una victoria por 3 a 1 de la escuadra universitaria.

Lo cierto es que el equipo del Kun Aguero (Kunisports) saltará a la cancha del estadio Cupra Arena para enfrentar a Saiyans este domingo 26 de febrero a las 15:00 horas de nuestro país.

MIRA LOS COMENTARIOS DE LOS FANÁTICOS DE LA U: