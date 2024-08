Alexis Sánchez sigue sin resolver su futuro en el fútbol. Si bien Lille y Udinese asoman como sus más posibles destinos, el tocopillano aún sigue esperando durante este mercado de verano en Europa.

Udinese, el club que le dio el salto al estrellato al “Maravilla” en Europa, tiene toda la intención de tenerlo de regreso. Sin embargo, el atacante de La Roja quiere jugar campeonatos europeos, requisito con el que no cumplen desde Friuli.

Esta vez, el director deportivo del club, Gianluca Nani, despejó rumores ante las posibles negociaciones con el exjugador del Barcelona.

En conversación con Sky Sports, Nani declaró: “Sánchez dejó su corazón en Udine. Siempre lo ha hecho muy bien. Hasta ahora no ha habido realmente ninguna oportunidad para que regrese“.

Director Deportivo de Udinese se cansa de Alexis Sánchez

Luego de ello, el director deportivo del cuadro de Friuli evitó crear ilusión a los hinchas del club, quienes esperan con los brazos abiertos a Alexis Sánchez.

“No descarto la posibilidad de que en el futuro pueda haberlas. He estado respondiendo a esta pregunta durante mucho tiempo y también me parece correcto no crear falsas expectativas“.

¿Alexis Sánchez se aleja del Udinese?

Mientras tanto, Alexis Sánchez sigue a la espera de resolver su futuro. De hecho, aún se encuentra en Chile entrenando en Juan Pinto Durán, poniéndose a tono para no perder su forma física de cara a su nuevo desafío.