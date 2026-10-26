Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Sumate al canal de WhatsApp!
LaLiga

Alineaciones de Sevilla y Osasuna por la LaLiga: formaciones probables

Sevilla y Osasuna se enfrentan este lunes 26 de octubre en el Estadio Ramón Sanchez Pizjuan por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Sevilla vs. Osasuna, LaLiga
Sevilla vs. Osasuna, LaLiga

Sevilla recibe a Osasuna este lunes 26 de octubre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Ramón Sanchez Pizjuan. Sevilla viene de caer 1-4 ante Real Madrid y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Osasuna viene de ganarle 2-0 a Racing de Santander y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Sevilla y Osasuna

Sevilla (4-2-3-1): Odysseas Vlachodimos, Juan Iglesias, Andrés Gallo López, Kike Salas, Gabriel Suazo, Lucien Agoumé, Giorgi Kochorashvili, Youssouf Fofana, Rubén Vargas, Robbie Ure, Félix Correia. DT: Luis García Plaza.

+ Seguinos en

Osasuna (4-3-3): Aitor Fernández, Valentin Rosier, Alejandro Catena, Flavien Boyomo, Abel Bretones, Iker Muñoz, Moi Gómez, Jon Moncayola, Rubén García, Ante Budimir, Jonathan Dubasin. DT: Jagoba Arrasate.

Bajas y ausentes de Sevilla y Osasuna

Sevilla:

  • Marcos Teixeira Marcão (lesión muscular; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Miguel Sierra (lesión; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Osasuna:

  • Asier Bonel (lesión en la ingle; vuelve en 1-2 semanas)
  • Romain Del Castillo (lesión en el muslo; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Aimar Oroz (lesión isquiotibial; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Jorge Herrando (lesión muscular)

La previa de Sevilla y Osasuna: todo lo que hay que saber

  • Día: lunes 26 de octubre
  • Hora: 17:00 (hora de Chile)
  • Estadio: Estadio Ramón Sanchez Pizjuan
  • Historial: 53 cruces — Sevilla ganó 22, Osasuna ganó 17 y empataron 14
  • Último antecedente: 26/04/2026: Osasuna 2-1 Sevilla
  • Próximo partido de Sevilla: vs. Getafe, domingo 1 de noviembre
  • Próximo partido de Osasuna: vs. Deportivo La Coruña, lunes 2 de noviembre
Bolavip Chile
Bolavip Chile
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones