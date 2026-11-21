Sevilla recibe a Betis este sábado 21 de noviembre desde las 14:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Ramón Sanchez Pizjuan. El derbi sevillano llega con el Betis cómodo en zona europea y un Sevilla que necesita algo más que puntos para cortar la racha de resultados ajustados que viene arrastrando.
Es el clásico de la ciudad y ninguno de los dos quiere quedar abajo en la tabla a esta altura del campeonato, con LaLiga entrando en su tramo donde cada punto empieza a pesar distinto.
La actualidad de ambos equipos
El Sevilla no logra encontrar continuidad: viene de empatar sin goles ante Alavés después de una derrota dura como visitante frente a Getafe. Está sexto con 18 puntos, cerca de los puestos europeos pero sin margen para regalar nada en su propia cancha.
El Betis, en cambio, llega entonado. Ganó sus últimos dos partidos, el más reciente como visitante ante Elche, y se ubica cuarto con 26 unidades. La visita a Nervión es una buena chance para reafirmarse como candidato a pelear arriba.
El historial entre Sevilla y Betis
El historial del derbi sevillano tiene clara ventaja para el Sevilla, que se impuso en 27 de los 62 enfrentamientos frente a 13 triunfos del Betis, con 22 empates en el medio. En lo futbolístico también manda el Sevilla, con 89 goles convertidos contra 59 del Betis en toda la serie.
En los cruces más recientes la cosa estuvo pareja: hubo triunfos para ambos lados y un empate 2-2 en la última edición, señal de que el equilibrio se instaló en los últimos años pese a la diferencia histórica.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|01/03/2026
|Betis vs. Sevilla
|2-2
|Primera División
|30/11/2025
|Sevilla vs. Betis
|0-2
|Primera División
|30/03/2025
|Betis vs. Sevilla
|2-1
|Primera División
|06/10/2024
|Sevilla vs. Betis
|1-0
|Primera División
|28/04/2024
|Betis vs. Sevilla
|1-1
|Primera División
|12/11/2023
|Sevilla vs. Betis
|1-1
|Primera División
|03/08/2023
|Sevilla vs. Betis
|1-0
|Club Friendlies
|21/05/2023
|Sevilla vs. Betis
|0-0
|Primera División
|06/11/2022
|Betis vs. Sevilla
|1-1
|Primera División
|27/02/2022
|Sevilla vs. Betis
|2-1
|Primera División
Horario del partido
- Chile: 14:30 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: DIRECTV Sports, DGO
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- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Alavés vs. Deportivo La Coruña — sábado 21 de noviembre, 10:00 hs
- Rayo Vallecano vs. Valencia — sábado 21 de noviembre, 12:15 hs
- Real Madrid vs. Celta — sábado 21 de noviembre, 17:00 hs
- Barcelona vs. Villarreal — domingo 22 de noviembre, 10:00 hs
- Racing de Santander vs. Real Sociedad — domingo 22 de noviembre, 12:15 hs
- Osasuna vs. Málaga — domingo 22 de noviembre, 14:30 hs
- Getafe vs. Atlético de Madrid — domingo 22 de noviembre, 17:00 hs
- Levante vs. Elche — lunes 23 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Sevilla y Betis se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la jornada 13 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
- Sevilla suma 18 puntos en el torneo.
- Betis suma 26 puntos en el torneo.