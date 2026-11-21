Sevilla y Betis se enfrentan este sábado 21 de noviembre, en el Estadio Ramón Sanchez Pizjuan, por la jornada 13 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Sevilla recibe a Betis este sábado 21 de noviembre desde las 14:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Ramón Sanchez Pizjuan. El derbi sevillano llega con el Betis cómodo en zona europea y un Sevilla que necesita algo más que puntos para cortar la racha de resultados ajustados que viene arrastrando.

Es el clásico de la ciudad y ninguno de los dos quiere quedar abajo en la tabla a esta altura del campeonato, con LaLiga entrando en su tramo donde cada punto empieza a pesar distinto.

La actualidad de ambos equipos

El Sevilla no logra encontrar continuidad: viene de empatar sin goles ante Alavés después de una derrota dura como visitante frente a Getafe. Está sexto con 18 puntos, cerca de los puestos europeos pero sin margen para regalar nada en su propia cancha.

El Betis, en cambio, llega entonado. Ganó sus últimos dos partidos, el más reciente como visitante ante Elche, y se ubica cuarto con 26 unidades. La visita a Nervión es una buena chance para reafirmarse como candidato a pelear arriba.

El historial entre Sevilla y Betis

El historial del derbi sevillano tiene clara ventaja para el Sevilla, que se impuso en 27 de los 62 enfrentamientos frente a 13 triunfos del Betis, con 22 empates en el medio. En lo futbolístico también manda el Sevilla, con 89 goles convertidos contra 59 del Betis en toda la serie.

En los cruces más recientes la cosa estuvo pareja: hubo triunfos para ambos lados y un empate 2-2 en la última edición, señal de que el equilibrio se instaló en los últimos años pese a la diferencia histórica.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 01/03/2026 Betis vs. Sevilla 2-2 Primera División 30/11/2025 Sevilla vs. Betis 0-2 Primera División 30/03/2025 Betis vs. Sevilla 2-1 Primera División 06/10/2024 Sevilla vs. Betis 1-0 Primera División 28/04/2024 Betis vs. Sevilla 1-1 Primera División 12/11/2023 Sevilla vs. Betis 1-1 Primera División 03/08/2023 Sevilla vs. Betis 1-0 Club Friendlies 21/05/2023 Sevilla vs. Betis 0-0 Primera División 06/11/2022 Betis vs. Sevilla 1-1 Primera División 27/02/2022 Sevilla vs. Betis 2-1 Primera División

Horario del partido

Chile: 14:30 hs

Por dónde ver el partido

Chile: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Argentina: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Perú: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Ecuador: DIRECTV Sports, DGO

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DIRECTV Sports, DGO Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter

DIRECTV Sports, DGO, inter México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App

ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App Centroamérica: ViX, Sky Sports

ViX, Sky Sports España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Alavés vs. Deportivo La Coruña — sábado 21 de noviembre, 10:00 hs

Rayo Vallecano vs. Valencia — sábado 21 de noviembre, 12:15 hs

Real Madrid vs. Celta — sábado 21 de noviembre, 17:00 hs

Barcelona vs. Villarreal — domingo 22 de noviembre, 10:00 hs

Racing de Santander vs. Real Sociedad — domingo 22 de noviembre, 12:15 hs

Osasuna vs. Málaga — domingo 22 de noviembre, 14:30 hs

Getafe vs. Atlético de Madrid — domingo 22 de noviembre, 17:00 hs

Levante vs. Elche — lunes 23 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Sevilla y Betis se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la jornada 13 de la LaLiga.

se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la jornada 13 de la LaLiga. El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO .

y . Sevilla suma 18 puntos en el torneo.

suma 18 puntos en el torneo. Betis suma 26 puntos en el torneo.