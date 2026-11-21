Sevilla y Betis se enfrentan este sábado 21 de noviembre en el Estadio Ramón Sanchez Pizjuan por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Sevilla recibe a Betis este sábado 21 de noviembre desde las 14:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Ramón Sanchez Pizjuan. Sevilla viene de empatar 0-0 con Alavés y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Betis viene de ganarle 2-0 a Elche y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

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