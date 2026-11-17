Ucrania recibe a Georgia este martes 17 de noviembre desde las 16:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Ucrania viene de caer 0-1 ante Irlanda del Norte y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos. Georgia viene de caer 0-2 ante Hungría y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Ucrania y Georgia
Ucrania (4-4-2): Anatoliy Trubin, Illia Krupskyi, Illia Zabarnyi, Mykola Matvienko, Vitaliy Mykolenko, Oleksandr Nazarenko, Yehor Yarmoliuk, Oleh Ocheretko, Georgiy Sudakov, Danylo Sikan, Igor Krasnopir.
Georgia (4-2-3-1): Giorgi Mamardashvili, Otar Kakabadze, Saba Goglichidze, Lasha Dvali, Luka Lochoshvili, Giorgi Chakvetadze, Nika Gagnidze, Anzor Mekvabishvili, Giorgi Kvernadze, Georges Mikautadze, Zuriko Davitashvili.
La previa de Ucrania y Georgia: todo lo que hay que saber
- Día: martes 17 de noviembre
- Hora: 16:45 (hora de Chile)
- Historial: 12 cruces — Ucrania ganó 7, Georgia ganó 0 y empataron 5
- Último antecedente: 28/09/2026: Georgia 0-0 Ucrania