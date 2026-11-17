Ucrania recibe a Georgia este martes 17 de noviembre desde las 16:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Ninguno de los dos llega para pelear por mucho en esta Liga de Naciones, pero hay un orgullo que defender y una racha negativa que alguno tiene que cortar.
Ucrania quiere dejar atrás un cierre de año para el olvido y Georgia necesita un resultado que le devuelva algo de aire en la fase.
La actualidad de ambos equipos
Ucrania llega golpeada después de perder sus últimos tres compromisos, el más reciente de visitante ante Irlanda del Norte. Con apenas 4 puntos en cinco fechas y en el puesto 39, el funcionamiento no acompaña y la idea pasa por reencontrarse con una victoria que hace rato no llega.
Georgia tampoco atraviesa un buen momento: cayó de local ante Hungría en su última presentación y viene de un empate sin goles que al menos cortó una racha de derrotas. Está 47° con 2 puntos y la urgencia es mayor, porque necesita sumar de alguna forma para no quedar demasiado lejos en la tabla.
El historial entre Ucrania y Georgia
El historial es ampliamente favorable a Ucrania, que ganó 7 de los 12 enfrentamientos y nunca perdió ante Georgia, que no logró vencerlo en ninguna ocasión. Hubo 5 empates y la diferencia de gol también manda para el lado ucraniano, con 18 tantos a favor contra 7 en contra. En el cruce más reciente, disputado en septiembre, Georgia igualó 0-0 como local, dato que muestra que la historia no siempre se traduce en goleadas aunque la balanza siga inclinada para Ucrania.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|28/09/2026
|Georgia vs. Ucrania
|0-0
|UEFA Nations League
|16/11/2024
|Georgia vs. Ucrania
|1-1
|UEFA Nations League
|11/10/2024
|Ucrania vs. Georgia
|1-0
|UEFA Nations League
|09/06/2015
|Georgia vs. Ucrania
|1-2
|Friendlies
|08/09/2007
|Georgia vs. Ucrania
|1-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|06/09/2006
|Ucrania vs. Georgia
|3-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|03/09/2005
|Georgia vs. Ucrania
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|13/10/2004
|Ucrania vs. Georgia
|2-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|16/04/2002
|Ucrania vs. Georgia
|2-1
|Friendlies
|13/02/2001
|Georgia vs. Ucrania
|0-0
|Friendlies
Horario del partido
- Chile: 16:45 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
En síntesis
- Ucrania y Georgia se enfrentan este martes 17 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Ucrania suma 4 puntos en el torneo.
- Georgia suma 2 puntos en el torneo.