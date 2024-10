Este martes 15 de octubre, comienza la segunda rueda (décima fecha) de las Clasificatorias Sudamericanas con miras al Mundial de 2026. La Selección Chilena quiere revertir los malos resultados del inicio, y comenzará esta nueva etapa enfrentando a la poderosa Selección Colombiana.

La Roja y los “Cafetaleros” darán el vamos a esta fecha número 10, a contar de las 17:30 horas. Ambos elencos atraviesan realidades completamente diferentes. Mientras Chile es absoluto colista con 5 puntos, el cuadro de Néstor Lorenzo está en la segunda posición con 16 unidades.

Justo después, Paraguay recibirá a Venezuela en el Defensores Del Chaco. momentáneamente, los equipos se pelean el séptimo cupo de las clasificatorias con 11 y 10 puntos, siendo los caribeños los mejor aspectados.

En el Centenario, Uruguay quiere olvidarse de la derrota ante Perú y quedarse con los tres puntos en casa ante Ecuador. Lo mismo Argentina, quienes enredaron puntos ante la “Vinotinto” en la fecha anterior y hoy reciben a Bolivia.

La fecha culminará con el partido entre Brasil y Perú en el Mané Garrincha. El “Scratch” venció a La Roja por 2 a 1 en la fecha pasada, mientras que los del Rimac hicieron lo propio por la mínima ante la celeste.

Horarios de los partidos de las Clasificatorias Sudamericanas

Colombia vs Chile – 17:30 horas

Paraguay vs Venezuela – 20:00 horas

Uruguay vs Ecuador – 20:30 horas

Argentina vs Bolivia – 21:00 horas

Brasil vs Perú – 21:45 horas

Dónde ver los partidos de las Clasificatorias Sudamericanas por TV y Online

En Chile, solo el partido de La Roja tendrá transmisión por TV abierta a través de la señal de Chilevisión. Para verlo vía streaming, se podrá hacer a través de Disney+.

Además, los partidos de Paraguay vs Venezuela, Uruguay vs Ecuador y Argentina vs Bolivia, también tendrán transmisión a través de Disney+, no así el encuentro entre Brasil vs Perú.