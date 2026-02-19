Vicente Pizarro dejó Colo Colo esta temporada para sumarse a Rosario Central, club en donde ya debutó y poco a poco se comienza a ganar a los exigentes hinchas argentinos, como así también a históricos de la institución.
Uno que conoce de cerca lo que es el cuadro ‘Canalla’ es Gustavo Lorenzetti, ex jugador de fútbol quien también fue campeón de la Copa Sudamericana con Universidad de Chile en el año 2011.
El ‘Duende’ diálogo con AS y se derritió por el nivel del formado en los pastos del Estadio Monumental: “Vicente es un jugador de proyección, que ya ha tenido partidos muy importantes en la Selección Chilena. Creo que ha andado bien en estos partidos”, dijo.
“Tiene mucho margen de mejora, porque me parece un muy buen jugador, muy inteligente y lógicamente se tiene que ir adaptando al fútbol argentino, pero lo ha hecho bien. Ojalá le vaya lo mejor posible”, sumó.
Así las cosas, Vicente Pizarro se comienza a ganar corazones en Rosario Central con esfuerzo y buen juego, dos elementos que los hinchas trasandinos valoran y, en este caso, le demuestran al ex Colo Colo.
En síntesis
- Vicente Pizarro debutó en Rosario Central tras dejar Colo Colo esta temporada 2026.
- Gustavo Lorenzetti, exjugador de Rosario Central, destacó la inteligencia y proyección de Pizarro.
- Vicente Pizarro ya ha disputado partidos importantes representando a la Selección Chilena.