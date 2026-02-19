Blanco y Negro en una reunión de directorio sostenida el día de ayer decidió que el plantel queda oficialmente cerrado para la temporada 2026, en donde no llegarán más jugadores al menos en esta primera parte del año.

El Cacique buscó de manera incansable sumar más elementos a un plantel que está obligado a quedarse con los tres torneos que disputa esta temporada, pero el tiempo y la ajustada billetera no permitieron sumar más de lo que ya tenía.

En esa línea, desde el otro lado de la Cordillera de los Andes revelaron el desesperado llamado de Colo Colo para fichar a uno de los buenos jugadores que tiene la liga trasandina, pero que finalmente no prosperó.

Barticciotto no llegará a Colo Colo. | Foto: Photosport

Fue Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba quien en conferencia de prensa aseguró que los albos preguntaron condiciones nuevamente por Bruno Barticciotto: “Ayer habló Colo Colo por Bruno Barticciotto”.

La nueva arremetida de los albos posiblemente tiene que ver con la lesión que sufrió el seleccionado nacional en Argentina y que lo ha tenido marginado del equipo que dirige actualmente Carlos Tevez.

Así las cosas, Colo Colo nuevamente se quedó con las ganas de contar con Bruno Barticciotto y el hijo de Marcelo Pablo no llegará al Estadio Monumental en este Mercado de Fichajes por más que lo intentaron.

