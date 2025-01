Independiente le ganó a Talleres de Córdoba 3-2 con un golazo de Luciano Cabral, el que no sólo hizo alucinar a los hinchas del Rojo, si no que se ganó el respeto de los que aún creen en la presencia de los números 10 por la facilidad con la que entro al área rival con la pelotada atada a su pie derecho.

Eso sí, el campeón del mundo con Argentina e ídolo del cuadro de Avellaneda, Daniel Bertoni, aún no se sube a la Cabralneta, y mantiene sus dichos de cuando se supo de su llegada.

En conversación con BOLAVIP, aclara que no se siente sorprendido por lo hecho por Cabral: “No puedo decir nada, no ha jugado un partido entero, hay que verlo un campeonato, no es fácil evaluarlo por unos minutos y un lindo gol”.

Bertoni reitera que “él tiene 29 años y ni sabía que existía, el muchacho por ahí es un crack, pero no tenía idea que existía, vamos paso a paso, con calma”.

El astro argentino pone condiciones para creer en Luciano Cabral: “Si se gana la titularidad, si sigue haciendo goles, e Independiente gana el campeonato, ahí me llaman y yo se los voy a decir”.

Daniel Bertoni aún no cree en Luciano Cabral.

Daniel Bertoni detesta la comparación de Luciano Cabral con Bochini

La magia del chileno hizo que muchos hinchas de Independiente recordaran al mejor jugador de la historia de ese club: Ricardo Bochini. La sola comparación, ya le molesta a Bertoni.

“La 10 es de Bochini no se puede comparar, y no tiene nada que ver, pero el partido que vi, hizo un golazo”, cerró.