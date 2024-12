El fútbol argentino sigue prefiriendo jugadores chilenos para su competencia. Las buenas actuaciones de Paulo Díaz y Rodrigo Echeverría abren las puertas de par en par para otros compatriotas.

Es el caso de Luciano Cabral, el que pese al interés de Colo Colo, al parecer prefirió la oferta de Independiente, club que busca recuperar la gloria perdida.

BOLAVIP conversa con un ídolo del Rojo, integrante ademas del seleccionado argentino campeón del mundo en 1978, Daniel Bertoni, el que se declara contrario a la llegada del ex volante de Coquimbo Unido.

“No me seduce porque tiene cierta edad que no tiene reventa, es un jugador que no sabía que existía sinceramente, nunca le presté atención, como sí le presté atención a Loyola o al 5 de Huracán (Echeverría)”, indicó.

Bertoni agrega que “vi la trayectoria y no ha hecho grandes cosas, Independiente necesita un 10 que la mueva, pero no sé si él sea el indicado”.

Daniel Bertoni no quiere ni a Luciano Cabral, ni a Pablo Galdames.

No sólo Luciano Cabral, también Pablo Galdames

El campeón del mundo argentino no sólo no quiere al jugador del León de México, además le cierra la puerta a otro chileno.

“También está sonando Pablo Galdames que pasó sin pena, ni gloria por Vélez y otros equipos de Sudamérica, no estoy conforme con su compra, no hay plata, pero están gastando fortunas”, dispara.

Bertoni cree que “son jugadores que los traen representantes, no es que lo pidan, es el fútbol de ahora, no soy pro privatizar, pero me gustaría algo intermedio”.