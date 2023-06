El DT de Aucas, César Farías, tuvo una actitud reprochable y lamentable al agredir a dos jugadores de Delfín en medio de un partido en Ecuador. Claudio Borghi criticó duramente al entrenador por este bochornoso acto que dio la vuelta al mundo y de paso reveló su pésima experiencia cuando lo enfrentó con la Selección Chilena.

“Me da mucha vergüenza, él me enseñó a mí. Yo lo enfrenté en Venezuela y me enseñó todo lo que no debo hacer como entrenador”, expresó el Bichi en el programa Todos Somos Técnicos.

El Bichi relató que el entrenador le intentó hacer la vida imposible a La Roja. “Le tiré un pelotazo, pasó cerca, no le pude pegar desgraciadamente. No nos entregó las pelotas para entrenar y nos cortó la luz a la mitad del entrenamiento”.

Borghi además recuerda que en ese triunfo de Chile por 3-2 fue sancionado por un grito que no fue suyo. “Provocarme a mí cortándome la luz no tiene sentido. Le ganamos, fue un partido tremendo para mí, porque me expulsaron”.

Claudio Borghi relató una desagradable experiencia que tuvo con César Farías (Foto: Photosport)

El campeón del mundo de 1986 dejó una conclusión clara sobre el estratega venezolano. “Esto va a confirmando lo que pensaba de él, que es un mal tipo”, concluyó.