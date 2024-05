Ex DT de América de Cali niega haber pedido a Rodrigo Holgado: "Yo no..."

Sin lugar a duda la teleserie de Rodrigo Holgado, fue una de las situaciones más comentadas en el inicio del último verano en nuestro país, ya que el atacante se convirtió en el deseo más potente de Universidad de Chile y otros clubes del fútbol nacional.

El ex atacante de Coquimbo Unido, también fue deseo de Everton de Viña del Mar donde el Grupo Pegaso estaba dispuesto a pagar lo que fuese por el goleador, pero los deseos del ariete estaban muy lejos de la Ciudad Jardín, como se quiso dar a entender.

Él quería la U, pero situaciones ajenas a sus anhelos lo terminaron llevando a América de Cali, club colombiano que mal la está pasando, no pudiendo ingresar a la fase de grupo de la Copa Sudamericana y eliminado en el torneo local colombiano.

Una situación compleja en lo deportivo y que se traspasó a lo institucional, luego que el técnico venezolano César Farías, fuese destituido de su cargo tras los magros resultados obtenidos.

Farías: “Yo no armé el equipo”

Mientras la U intentaba con sus últimas armas lograr seducir a Rodrigo Holgado, este cada vez estaba más cerca del América y así fue cómo llegó a aquel club, con muchas expectativas.

Sin embargo y ya con el correr del tiempo, fue el propio ex DT César Farías quien en diálogo con Telepacífico Noticias en Colombia, entregó una importante revelación y que de alguna manera afecta al delantero argentino.

“Yo no arme el equipo, no traje un jugador, no hice pretemporada, vine en un momento difícil, me tocó soportar todo lo difícil”, dijo el ex técnico de la selección venezolana.

Además, negó cualquier tipo de violencia o malos tratos hacia sus dirigidos, como se ha especulado.

¿Y sí se hubiese venido a la U, mejor Rodrigo Holgado? Estaría de puntero en el fútbol chileno, quizás siendo titular anotando goles. Bueno, para otra vez será.

Farías pasó sin pena ni gloria por Cali (Archivo)

¿Cuáles son los números de Rodrigo Holgado en 2024?

Jugando Copa Sudamericana y torneo colombiano, Rodrigo Holgado ha disputado 17 partidos, de los cuales en 11 fue titular y ha anotado seis goles con la camiseta del América de Cali.

¿Cuántos goles anotó Holgado en el torneo chileno 2023?

Con la camiseta de Coquimbo Unido, el atacante Rodrigo Holgado convirtió 16 goles en 27 partidos jugados.