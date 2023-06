César Farías protagonizó un bochornoso momento. El entrenador de Aucas de Ecuador agredió a dos jugadores de Delfín, Juan Pablo Ruiz y Braian Oyola. Este miércoles, el periodista Reinaldo Romero reveló el informe del árbitro, Gabriel González, el cual describe la situación.

“Expulsado por conducta violenta: estando el balón en juego, agrede a un jugador adversario con los brazos golpeándolo. Luego de ser expulsado, nuevamente agrede a otro jugador adversario golpeando con el brazo impactando en la cabeza”, consignó el silbante.

El entrenador por agredir a un jugador podría recibir una sanción de entre dos meses a un año, de acuerdo a lo que señala el artículo 194 del código disciplinario de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

Claudio Borghi hace unos días planteó su postura sobre el DT. El Bichi se mostró avergonzado al ver las imagenes y relató que cuando lo enfrentó con la Selección Chilena, su colega le escondió los balones y le cortó la luz en un entrenamiento.

“Esto va a confirmando lo que pensaba de él, que es un mal tipo”, señaló el lunes el campeón del Mundo en 1986 en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

César Farías medita apelar

César Farías evalúa la opción de apelar cuando se conozca su sanción. “Nosotros la analizaremos y veremos qué decisión tomaremos. Si no corresponde apelar, no apelaremos, pero uno tiene el derecho a la legítima defensa. Incluso, hay otras instancias en caso que sienta que no es la posición correcta”.

El entrenador reconoció responsabilidad, pero aseguró que recibió una agresión. “Yo la imagen la condeno, y espero más nunca se repita en mi vida, más allá de que es un partido de fútbol, de que hay pasión y uno defiende lo suyo. Metí la pata, me equivoqué, pero en cierta forma no era yo. Estaba descontrolado del golpe que había recibido”