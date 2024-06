Ante su término del contrato en Real Betis, deberá buscar club. A sus 41 años, el portero aún no tiene nuevo club.

El futuro de Claudio Bravo es una total incertidumbre. A sus 41 años, el portero se encuentra enfocado en la Copa América y en resolver cuál será su próximo paso en el fútbol. Finalizó contrato con el Real Betis y todavía no tiene nueva escuadra. ¿Qué viene ahora? Ironizó al ser consultado sobre el tema.

Tras recibir la pregunta de periodista Marcelo Díaz de TNT Sports, el guardavallas de La Roja se lo tomó con humor. “¿Me están preguntando dónde lo veremos la próxima temporada”, consultó el comunicador. “Quizás, jardineando”, le respondió.

Ante las risas de los presentes, Claudio Bravo siguió enfocado en lo suyo: estaba firmando autógrafos afuera de Juan Pinto Durán. Es parte de los 24 jugadores que están concentrados en el complejo de Macul para enfrentar el amistoso ante Paraguay.

“Vamos bien”, indicó sobre el afrontamiento ante los guaraníes. La pregunta había sido sobre la Copa América, pero el líder de la Selección Chilena va paso a paso. Seguramente, tomará la misma vía para escoger qué pasará con su futuro tras salir de España.

Claudio Bravo deja en incógnita su futuro en la actividad.

Claudio Bravo jugará la Copa América

A pesar de que se había rumoreado que la lista de 24 jugadores no sería la definitiva para la Copa América, todo indica que no aumentarán los futbolistas en tal lista. Todo quedaría igual, a no ser de un problema de último momento en el duelo ante Paraguay.

Cabe destacar que dicho amistoso se jugará a 10 días del inicio del certamen a disputarse en Estados Unidos. No habrá tiempo para descansar para Claudio Bravo y sus compañeros: desde su ingreso a Juan Pinto Durán solo hay un foco. Van por la tercera copa.

Cuándo juega La Roja

El siguiente partido de Chile contra Paraguay el 11 de junio. Se jugará desde las 20:00 horas en el Estadio Nacional.