La Selección Chilena ya empieza a palpitar lo que será el primer gran desafío en la era de Ricardo Gareca, en el que ‘La Roja’ afrontará en las próximas semanas una nueva edición de la Copa América en Estados Unidos.

En las últimas horas, el delantero nacional, Darío Osorio conversó con los medios dentro de un evento ligado a una marca deportiva, en la que detalló sobre lo que es hoy su situación física, en la que ha estado entrenando aparte de sus compañeros en la selección.

“Me siento bien, he estado entrenando apartado y no he tenido molestias ni nada, pero eso ya no depende de mí“, comenzó señalando Osorio.

Siguiendo en aquello, el hoy jugador del Midtjylland remarcó que hoy en día ya se siente mejor, pero el poder jugar ante Paraguay el amistoso previo a la Copa América dependerá de Ricardo Gareca “yo me siento bien, pero esas decisiones (jugar) no las tomo yo”.

Osorio espera poder estar al 100% en La Roja | Foto: Photosport

Finalmente, Osorio indicó que llega muy esperanzado por lo que puede hacer la Selección Chilena en esta competición y enfocado en poder replicar lo que ha hecho en el fútbol danés dentro de la selección.

“Me lo tomo con tranquilidad y seguir trabajando día a día para seguir mejorando y seguir aportando en los partidos, en mi club seguir haciéndolo bien en los entrenamientos y los partidos que vienen y ahora en la Copa América”, concluyó.