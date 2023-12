Se ajustan detalles para la especial Copa América que se celebrará el próximo año en Estados Unidos, donde prontamente conoceremos el detalle de los cuatro grupos que darán vida al certamen.

Vale mencionar que este jueves 7 de diciembre en el James L. Knight Center de Miami, se llevará a cabo el sorteo de los grupos del certamen de USA 2024 donde participarán las diez selecciones sudamericanas más seis de la Concacaf.

Es por eso, que a falta de poco más de seis meses para el inicio de la competencia, ya se dieron a conocer las 14 sedes que albergarán el certamen donde esperamos, que la selección chilena realice un aceptable cometido.

Estas son las sedes elegidas para la Copa América Estados Unidos 2024

El sitio oficial de Copa América dio cuenta sobre cuáles serán los recintos que serán sede del torneo y que por orden alfabético son:

Allegiant Stadium , Las Vegas, Nevada

, Las Vegas, Nevada AT&T Stadium , Arlington, Texas

, Arlington, Texas Bank of America Stadium , Charlotte, North Carolina

, Charlotte, North Carolina Children’s Mercy Park, Kansas City, Kansas

Kansas City, Kansas Exploria Stadium , Orlando, Florida

, Orlando, Florida GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City, Missouri

Kansas City, Missouri Hard Rock Stadium , Miami Gardens, Florida (final)

, Miami Gardens, Florida Levi’s Stadium , Santa Clara, California

, Santa Clara, California Mercedes-Benz Stadium , Atlanta, Georgia (partido inaugural)

, Atlanta, Georgia MetLife Stadium , East Rutherford, New Jersey

, East Rutherford, New Jersey NRG Stadium , Houston, Texas

, Houston, Texas Q2 Stadium , Austin, Texas

, Austin, Texas SoFi Stadium , Inglewood, California

, Inglewood, California State Farm Stadium, Glendale, Arizona

Aquí se jugará la final, Miami es la elegida (Archivo)

Como se puede visualizar, el recinto donde Chile obtuvo la Copa América Centenario venciendo a Argentina por penales el año 2016, volverá a ser sede del certamen, como lo es el Metlife Stadium de New Jersey y que trae buenos recuerdos para La Roja.

El recuerdo del título de La Roja en 2016, en el Metlife Stadium de New Jersey (Getty Images)

Dan a conocer el fixture de la Copa América EEUU 2024

A falta por conocer los nombres de los países que darán vida a cada uno de los grupos, al menos ya se dio a conocer la fechas y los recintos que albergará cada una de las zonas.

El Grupo A se disputará en Atlanta, New Jersey, Miami, Arlington, Kansas City (Children’s Mercy Park) y Orlando. El Grupo B en Houston, Las Vegas, Austin, Santa Clara (el recordado siete a cero frente a México), Inglewood y Glendale.

El Grupo C será en Miami, New Jersey, Orlando, Arlington, Atlanta y Kansas City (Geha Field at Arrowhead Stadium). Mientras que la zona D en Houston, Glendale, Austin, Inglewood, Las Vegas y Santa Clara.

¿Cuáles son los bombos para el sorteo de la Copa América 2024?

Hace unos días, también se dieron a conocer los bombos para al sorteo de la Copa América 2024. Estos quedaron determinados de la siguiente manera y por cierto, que los campeones del mundo, Argentina jugarán el duelo inaugural en Atlanta el 20 de junio.

El recinto del partido inaugural de la CA 2024 (Archivo)

Bombo 1 integrado por Estados Unidos, Argentina (Grupo A), Brasil y México.

Bombo 2 integrado por Uruguay, Colombia, Ecuador y Perú.

Bombo 3 integrado por Chile, Venezuela, Paraguay y Panamá.

Bombo 4 integrado por Bolivia, Jamaica más dos equipos de Concacaf que saldrán de los duelos a disputarse en marzo entre Canadá ante Trinidad y Tobago, más Costa Rica versus Honduras.

¿En qué fecha se disputará la Copa América EEUU 2024?

El próximo jueves 20 de junio arrancará la Copa América Estados Unidos 2024 y finalizará el domingo 14 de julio del mismo año. En total, serán 32 partidos que darán vida al certamen continental.