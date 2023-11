“No me falta nada”: La declaración de Alexis Sánchez sobre su futuro en la selección chilena

Alexis Sánchez vuelve a tomar un segundo aire en el Inter de Milán. El delantero nacional fue clave en la remontada de Champions League y que mantiene al equipo con opciones de ser primero en el grupo D. Sin embargo, una realidad totalmente opuesta enfrenta en la selección chilena.

El delantero nacional no ha podido confirmar su mejora de rendimiento y en la última fecha de Eliminatorias hasta se habló de un posible retiro del equipo de todos.

Ante esto, el futbolista nacido en Tocopilla se refirió al tema. “He roto todos los récords. (Tengo) más goles, más asistencias. No me falta nada”, expresó el delantero de 34 años al sitio oficial del Inter.

Para Nicolás Córdova las críticas contra Alexis Sánchez no se justifican. Incluso el técnico interino reconoció que pese a sus falencias “sigue siendo el mejor jugador que tiene Chile”. Por lo que es fundamental en las aspiraciones de la Roja para llegar al próximo mundial.

Por lo mismo, el ex Barcelona, Colo Colo y Arsenal entre otros, recalcó que quiere revertir el mal momento que vive la Roja.

“Todavía estoy en la Selección, todavía juego. Estoy en forma y me siento muy bien. No lo dimensiono. Un día te lo diré cuando deje de jugar al fútbol, te diré que quiero que alguno haga un récord como he hecho yo o más”, sentenció el máximo goleador de Chile con 52 goles en 160 apariciones.

¿Cuándo juega Alexis Sánchez?

El Inter de Alexis Sánchez debe visitar al Napoli este domingo 3 de diciembre a las 16:45 horas por la Serie A. Luego el sábado 9 del mismo mes recibe a Udinese. Hasta el momento marcha primero con 32 unidades, dos más que Juventus que es su único perseguidor.

Tras ello, buscará asegurar el primer lugar del grupo D de Champions League ante Real Sociedad el 12 de diciembre.