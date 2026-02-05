La rebelde teleserie de Cristiano Ronaldo en el Al Nassr de Arabia Saudita parece haber llegado a su fin tras varios días de incertidumbre y especulaciones. El astro portugués de 40 años mandó un contundente mensaje durante esta jornada.

El origen del conflicto

Todo comenzó cuando CR7 rechazó jugar el último partido del conjunto saudí ante Al Riyadh y hasta el momento se ha mantenido fuera de la alineación en señal de protesta silenciosa. La raíz del conflicto, según varias fuentes, no responde a una lesión ni a una decisión deportiva habitual, sino a una clara insatisfacción del jugador con la gestión del Fondo de Inversión Pública sobre los clubes de la liga árabe.

Para Ronaldo, Al Nassr ha sido desfavorecido por el Public Investment Fund (PIF), el fondo soberano que controla a varios clubes de la liga, especialmente frente a rivales como Al Hilal, que ha reforzado su plantilla con fichajes de peso mientras el campeón lleva una ventana de transferencias bastante discreta.

La situación ha escalado hasta el punto de que el portugués decidió no estar disponible para competir, incluyendo la reciente ausencia en el partido frente a Al Ittihad, pese a que no presenta problemas físicos. Esto ha sido interpretado por medios deportivos como una especie de “paro” o protesta silenciosa.

RIYADH, SAUDI ARABIA – JANUARY 12: Cristiano Ronaldo of Al-Nassr reacts during the Saudi Pro League match between Al Hilal and Al Nassr at Kingdom Arena on January 12, 2026 in Riyadh, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh/Getty Images)

El fin de la rebeldía de Cristiano Ronaldo

La tensión también ha trascendido lo deportivo: trascendidos señalan que dos figuras clave en la estructura directiva de Al Nassr, cercanas a Ronaldo, habrían visto su influencia reducida, lo que él percibe como un deterioro de su poder de decisión dentro del club.

Pese a los rumores de lado y lado, finalmente este jueves el formado en Sporting Lisboa, le puso fin a los rumores con una publicación en su cuenta de Instagram donde aparece entrenando junto al plantel Al Nassr y con dos corazones con los colores azul y amarillo, haciendo una referencia a que su continuidad en el club sigue en pie.