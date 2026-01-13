Al-Nassr visitó al Al-Hilal por la decimocuarta fecha de la Primera División de Arabia Saudita en donde cayó por 3-1. Pese a que Cristiano Ronaldo marcó la apertura de la cuenta, su equipo no logró sostener la ventaja y sumaron su tercera derrota consecutiva.

Tras ser reemplazado a los 83′ minutos de juego, cuando estaba finalizando el encuentro, el “Bicho” realizó gestos alusivos contra los árbitros, tildándolos de ladrones. Señas que pueden tener consecuencias tanto económicas como de ser sancionado con suspensión de encuentros.

El portugués marcó su gol 959 y quedó a 41 anotaciones de ser el primer futbolista en alcanzar los 1.000 goles oficiales. Pero a pesar de seguir escribiendo historia en el fútbol mundial, el luso no ha logrado conquistar títulos oficiales con el Al-Nassr.

Con la derrota de ayer, el equipo dirigido por Simone Inzaghi le sacó 7 puntos de ventaja en la tabla, al equipo de Ronaldo, dejándolo en el segundo lugar. Por lo que después de haberse mantenido invictos durante gran parte del 2025, nuevamente arriesgan a quedarse fuera de la lucha por el anhelado título.

La sanción que puede recibir Cristiano se encuentra al rededor de 2 a 4 fechas de suspensión y también arriesga una multa económica de 20.000 y 40.000 riyales saudíes (entre $5.300 y $10.600 dólares).

De aplicarse el máximo castigo, el ex Real Madrid se perdería cuatro encuentros claves en la lucha por el título, frente al Al-Shabab, Damac, Al-Taawoun y contra el Al-Kholood.

¿Cómo le ha ido a Cristiano Ronaldo en Arabia?

Desde su llegada en enero del 2023, a sus 40 años ha disputado 123 encuentros oficiales con el Al-Nassr, en donde ha logrado marcar 109 goles y entregar 22 asistencias, cifras que no sorprenden de parte del portugués. Pero lamentablemente desde su arribo, no ha logrado conseguir ningún título oficial.

En síntesis