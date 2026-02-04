Cristiano Ronaldo vive unas pésimas semanas en Al-Nassr, ya que está cerca de salir del club al no presentarse a los entrenamientos ni al último partido. Esto por razones propias de molestias contra el equipo.

Ante esta situación se sumó una controversia que confesó el brasileño, Anderson Talisca, quien salió de la peor manera posible del club árabe.

“Me echaron porque marcaba muchos goles y era vergonzoso; incluso me pidieron que me fuera por eso”, declaró el jugador a través de un comentario de Instagram.

Esto metió en polémicas directamente a la estrella del club, Cristiano Ronaldo, ya que se le apunta como el principal responsable de esta situación.

El brasileño actualmente es jugador del Fenerbahce, equipo en el que es figura ya que ha disputado 55 encuentros en los que ha marcado 29 goles y entregado 6 asistencias.

Anderson Talisca salió de mala manera de Al-Nassr

El “Bicho” lamentablemente desde su llegada a Arabia Saudita no ha logrado conquistar ningún título oficial con el club.

¿Cuándo vuelve a jugar Ronaldo?

Si se llegase a solucionar toda la problemática de Cristiano con el equipo árabe, el portugués volvería a las canchas en un partidazo frente a Al Ittihad el viernes 6 de febrero a las 14:30 horas. Esto por la fecha 20 de la Primera División de Arabia Saudita.

En síntesis