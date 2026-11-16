Darío Osorio tiene nuevo director técnico en el Crystal Palace: “Acuerdo en marcha”

Thomas Frank reemplazará a Pierre Sage en el cuadro inglés. Es danés, por lo que puede ser un plus para el seleccionado chileno.

Crystal Palace encontró un nuevo rumbo. El club de Darío Osorio tendrá un cambio en su banca, con el que espera dejar atrás los malos resultados obtenidos en el comienzo de la temporada.

Según informa el periodista Ben Jacobs, la cúpula del elenco londinense ya tiene al candidato ideal para reemplazar a Pierre Sage. Este último fue despedido por bajo rendimiento.

El periodista advierte que Thomas Frank será el nuevo estratega del seleccionado chileno. ¿Un punto a favor? Es danés, por lo que seguramente conoce de cerca el paso del oriundo de Hijuelas por el FC Midtjylland.

“Thomas Frank tiene un acuerdo en marcha para convertirse en el nuevo entrenador del Crystal Palace“, señaló en primera instancia el destacado comunicador a través de su cuenta de X.

Luego, agregó: “Las conversaciones sobre el personal de apoyo del danés también están en las etapas finales. Se espera que esté al mando del partido contra el Coventry tras el parón internacional“.

Thomas Frank dirigirá a Darío Osorio en el Crystal Palace. (Foto: Getty Images)

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Darío Osorio tiene nuevo DT en Crystal Palace

De este modo, el director técnico con reciente experiencia en Tottenham espera por su estreno en el banquillo de Crystal Palace. Será contra Coventry City por la Premier League.

¿Cuándo se disputará? Está fijado para el sábado 21 de noviembre. Se jugará a partir de las 12:00 horas de Chile en el Coventry Building Society Arena.