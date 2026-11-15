La Selección Chilena enciende las alarmas por uno de sus históricos mundialistas. Uno de los mayores valores del equipo que representó al país en la cita de 1982 está grave: ese es el caso de Mario Soto.

Según información obtenida por BOLAVIP Chile, el retirado futbolista de 76 años sufrió problemas cardíacos durante este domingo 15 de noviembre. El hecho se produjo mientras jugaba en una liga amateur.

Debido a tal emergencia, el emblemático defensor debió ser socorrido inmediatamente por la ambulancia presente en el lugar. Tras ello, fue enviado a un centro asistencial.

Fuentes familiares advierten que el recordado zaguero de Cobreloa se encuentra en la UCI del Hospital Luis Tisné Brousse, ubicado en la comuna de Peñalolén. El panorama es complejo.

Estas 48 horas serán claves para determinar su situación médica. Desde su entorno aseguran que a pesar de su avanzada edad, se mantiene activo a nivel deportivo. Nunca dejó el balón de lado.

Mario Soto durante su época en Cobreloa. (Foto: Archivo)

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La Selección Chilena enciende las alarmas por Mario Soto

Además de representar a Chile en el Mundial de España 1982, la figura de Mario Soto está vinculada a Cobreloa, institución en la que estuvo entre 1977 y 1985. En el elenco de Calama se coronó tres veces campeón de Primera División.

A su vez, vistió las camisetas de Magallanes, Unión Española, Palmeiras de Brasil, Deportes Concepción, Audax Italiano y Deportes Lozapenco. En tanto, como DT incursionó en Unión San Felipe, Santiago Wanderers y Cobreloa.