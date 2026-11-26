En esta jornada, el Crystal Palace del delantero nacional, Darío Osorio volverá a ver acción dentro de la UEFA Europa League, en un compromiso que es vital en su lucha para avanzar a la próxima ronda de la competencia.

El conjunto inglés recibirá en condición de local a la Real Sociedad, en un partido que es fundamental para el equipo de Osorio, quien necesita un triunfo para poder escalar en la tabla de posiciones.

Hoy en día, el Crystal Palace se encuentra en el 21° lugar de la tabla de posiciones, dentro de los playoffs de clasificación y el objetivo que tiene el equipo de Thomas Frank es poder meterse en entre los mejores 8, puesto que hoy tiene a dos puntos, pero con muchos rivales en medio.

Para este partido, es probable que el jugador nacional pueda ver minutos, ya que su nuevo entrenador indicó que irá dando oportunidades a los jugadores de su plantel, pensando en lo que es el recargado calendario que tiene el conjunto inglés.

Osorio podría ver minutos en esta jornada | Foto: Archivo

¿Cuándo juega el Crystal Palace vs. Real Sociedad por la UEFA Europa League?

El partido entre Crystal Palace y Real Sociedad se disputará este jueves 26 de noviembre a partir de las 17:00 horas de Chile, en el estadio Selhurst Park, por la quinta fecha en la UEFA Europa League

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¿Dónde ver a Darío Osorio junto al Crystal Palace?

El partido de Darío Osorio con el Crystal Palace ante la Real Sociedad se podrá seguir en Chile de manera exclusiva a través de Disney+.