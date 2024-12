Eduardo Vargas se alejó un paso de Universidad de Chile. A pesar del interés azul por el atacante de 35 años, desde Brasil emergió una importante información: fue ofrecido a clubes de dichas tierras.

Ante el término de su contrato con Atlético Mineiro, su representación posa la atención sobre el Brasileirao. Todo indica que el retorno a su país natal tendrá que seguir esperando.

Según señala Goal BR, el nombre del seleccionado chileno ya fue acercado a dos elencos. ¿Quiénes? Santos y Cruzeiro. Las respuestas de los equipos fueron totalmente opuestas.

El primer club no ve con malos ojos reforzar su plantel con el bicampeón de América. Sin embargo, no es la primera opción, ya que buscan el fichaje de Rony de Palmeiras.

“Santos no descarta fichar al extranjero de 34 años, pero tampoco ha dado todavía una señal positiva sobre la llegada del deportista”, lanzó el medio mencionado.

Por su parte, el segundo sí desistió de la propuesta: el archirrival del Atlético Mineiro buscará otras alternativas.

“La atención de la Toca da Raposa II está puesta en los fichajes de Dudu, del Palmeiras, Gabigol, del Flamengo, y Agustín Canobbio, del Athletico-PR”, agrega la nota.

Eduardo Vargas fue ofrecido a dos clubes brasileños y se aleja de Universidad de Chile.

Advierten a Universidad de Chile sobre Eduardo Vargas

Finalmente, la información es rotunda por parte del sitio: asegura que el delantero no tiene entre sus planes salir de Brasil. Por el momento, el cuadro que lleva tatuado en la piel deberá seguir esperando.

“Aunque sabe que no permanecerá en Cidade do Galo la próxima temporada. La junta directiva del club ya le ha informado de su deseo: no renovará su contrato”, cerró el medio.

Durante esta temporada, Eduardo Vargas jugó 36 compromisos con la camiseta de Atlético Mineiro y anotó en nueve ocasiones. Ya se despidió de los hinchas.