Un difícil y trágico momento vive el goleador Paolo Guerrero, uno de los jugadores más importantes en la historia del Perú y uno de los jugadores más destacados en el fútbol sudamericano en la última década.

Resulta que el atacante dejó la Liga Deportiva Universitaria, donde se dio el lujo de ganar la Copa Sudamericana, y retornó a su país luego de casi 20 años de carrera en el exterior para fichar por el César Vallejos.

Sin embargo, días después del bombástico contrato, el jugador renunció al club trujillano luego de denunciar que su madre había sido amenazada de muerte si es que retornaba a canchas peruanas.

Guerrero le contó su drama a América. “El día que firmamos el contrato fue durante una tarde y, vía WhatsApp, ya teníamos días negociando. Firmé el contrato y se lo envié a mi abogado, quien era el que estaba en contacto con César Vallejo, sobre todo con Richard Acuña (presidente del club)”, comenzó su relato.

Agregando que todo “era felicidad y tranquilidad, ya me hacía la idea que iba a viajar a Trujillo. Mi mamá me llama muy preocupada para decirme ‘mira los mensajes que me han mandado, qué hago con esto’. Estaba muy nerviosa. Hablaban con amenazas, era muy corto”,

El atacante intentó ponerle paños fríos a la situación. “Le dije que esté tranquila, que no sabíamos quién era esa persona, que apunte el número y que lo iba a ver con Julio García (abogado de Guerrero). Le repetí que no pasaría nada, el Perú me quiere. Conversé con mi abogado, no sabíamos hasta dónde podría llegar esto”.

América TV tuvo acceso a las amenazas recibidas por la mamá de Paolo Guerrero, las que fueron de alto calibre: “Somos la organización que está detrás de la mayoría de asesinatos y secuestros en Trujillo, depende de Paolo si quiere que su estadía sea pacífica o aterradora”.

Medios peruanos aseguran que el Depredador no piensa en colgar los botines y pese a sus ya 40 años, busca donde seguir su exitosa carrera.