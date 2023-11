Miguel Ángel Russo se ha transformado en las grandes figuras del torneo argentino. Inició la temporada peleando en la parte baja del descenso pero logró sacarle rendimiento a Rosario Central y ahora disputará por 13ª ocasión la Copa Libertadores.

Una campaña que contó contra triunfos ante River Plate, Argentinos Juniors y el clásico ante Newells’, además permitieron ingresar a los cuartos de final de la Copa de Liga de Argentina. Torneo en el que se medirá ante Racing Club.

Rendimiento en el que ha sido clave Russo comandando a un grupo de jugadores que nunca había llegado a este tipo de instancias. “Ahora viene una etapa nueva. Ya no se habla de dinero, si no que se habla de pelear un campeonato. Para la mayoría son cosas nuevas. Hablamos de la gloria y que no tiene precio”, recalcó el último samurái en el Estadio Gigante de Arroyito.

Un lugar que es como el patio de su casa y que en su quinto ciclo busca escribir uno de los capítulos más grandes del club.

¿Campeón del Mundo llega a Rosario Central?

El rumor empezó a correr en los últimos días tras confirmarse la clasificación a la Libertadores. Lo llamativo es que un campeón del mundo tiene entre sus objetivos volver a jugar en Rosario Central.

Esto tiene relación con Ángel Di María, quien se formó en el club y fue una de las grandes ventas del cuadro canalla. Su vínculo termina en 2024 y al quedar con el pase en su poder no habría mayores complicaciones. “Tenemos la remodelación del estadio, también hay obras en la ciudad deportiva. Todos estos movimientos significan que vamos creciendo. Cuando llegue el momento las puertas van a estar abiertas”, aseguró el ex entrenador de la U.

El tema es que Russo no quiere que se venga a retirar, si no que quiere un equipo competitivo que parta con el ‘Fideo’. Por lo que no se descartan nombres de categoría para la temporada 2024. Además de Di María ya suenan nombres como Marco Rubén y Nery Domínguez que dejará Universidad de Chile.

¿Hasta cuándo tiene contrato Miguel Ángel Russo?

Un tema no menor es la situación contractual de Miguel Ángel Russo. El entrenador llegó en diciembre del 2022 al canalla y firmó un contrato por dos temporadas. Ahora no se descarta una nueva renovación.