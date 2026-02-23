El técnico chileno Manuel Pellegrini fue elegido como Mejor Entrenador de febrero en LaLiga, reconocimiento que premia el gran momento que atraviesa al mando del Real Betis. El estratega nacional se quedó con la distinción tras un mes impecable en resultados y funcionamiento.

El conjunto verdiblanco completó un febrero sin derrotas, sumando tres victorias y un empate, números que lo consolidaron en la parte alta de la tabla. El Betis mostró solidez defensiva, orden táctico y eficacia en momentos clave, aspectos que han sido sello del trabajo del ‘Ingeniero’.

La racha comenzó con un triunfo 2-1 en casa frente al Valencia CF, para luego dar dos golpes importantes como visitante: un trabajado 0-1 ante el Atlético de Madrid y un sólido 1-2 frente al RCD Mallorca. El mes se cerró con un empate 1-1 contra el Rayo Vallecano en La Cartuja.

Gracias a esta cosecha, el Betis se ubica quinto en la clasificación con 42 puntos, instalándose firmemente en la pelea por puestos europeos. El equipo andaluz ha logrado mantener regularidad en un torneo altamente competitivo, reafirmando su candidatura a torneos internacionales.

Manuel Pellegrini se llena de elogios y logra especial distinción en La Liga de España (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Este galardón es el primero que recibe Pellegrini en la presente temporada, destacando su capacidad para reinventar al equipo y sostener un rendimiento alto pese a las exigencias del calendario.

Con esta distinción, el técnico chileno suma un nuevo reconocimiento a su extensa trayectoria en el fútbol europeo, ratificando su vigencia y liderazgo en uno de los campeonatos más exigentes del mundo. El ‘Ingeniero’ sigue dejando huella en España y manteniendo al Betis como protagonista.

DATOS CLAVE

Manuel Pellegrini fue elegido Mejor Entrenador de febrero en LaLiga tras un mes invicto.

El Real Betis sumó tres victorias y un empate, alcanzando 42 puntos en la tabla.