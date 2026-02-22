El técnico de Sevilla, Matías Almeyda, recibió 7 fechas de castigo tras reclamos en el empate frente a Alavés. Ante esta situación, el entrenador de Real Betis, Manuel Pellegrini, se mostró a favor del argentino tras su sanción.

“Como todo colega de profesión, es lamentable que haya tenido esa cantidad de fechas de suspensión”, declaró el Ingeniero cuando se entero de la polémica ocurrida.

Luego de las declaraciones del ex Real Madrid, el DT de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se rindió ante sus comentarios.

“Eso es fútbol, de hombres, de respeto, de honor. Estamos hablando de un señor del fútbol. Lo dije previo a otro partido, admiración, respeto y agradecimiento. No solo yo vi la injusticia”, comentó a Almeyda sobre el respaldo del chileno.

El argentino se mostró muy molesto por su sanción, ya que el equipo se encuentra en una constante lucha por no bajar de división.

Manuel Pellegrini es sondeado para dirigir a La Roja

Recién en el mes de abril podrá volver a las canchas el técnico de los chilenos, fecha en la que cumplirá sus partidos de castigo.

¿Cuándo se enfrentan Almeyda y Pellegrini?

Real Betis y Sevilla se verán las caras en un nuevo clásico de la ciudad española el próximo domingo 1 de marzo a partir de las 14:30 horas. Encuentro válido por la fecha 26 de La Liga.

