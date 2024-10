El ex entrenador de Colo Colo vivió un bochornoso momento en el fútbol argentino y da la vuelta al mundo

Ex Colo Colo: el bochornoso momento que vivió Gustavo Quinteros en Argentina y que da la vuelta al mundo

Ex Colo Colo

Ex Colo Colo

Una nueva fecha del fútbol argentino fue la que se puso en marcha la jornada de día viernes, en la que sin duda que el partido más trascendental es el que enfrentaba a River Plate y Vélez Sarsfield, duelo que no decepcionó y que terminó con una entretenida igualdad a un tanto en el Estadio Más Monumental.

Dentro de lo que fue este compromiso, el ex entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, vivió un polémico momento desde la banca del conjunto del ‘Fortín’, en la que fue duramente insultado por uno de sus pupilos tras haberlo sustituido en el segundo tiempo.

El jugador en cuestión es el defensor Elías Gómez, quien a los 55’ fue sustituido por Aarón Quirós, cambió que no le gustó para nada a Gómez, quien insultó a viva voz a Quinteros mientras caminaba al banco de suplentes: “Sos un cagón, ahora afuera nos vamos a ver”, fue lo que indicó el lateral.

Quinteros y su cruce con Gómez | Foto: Captura

La respuesta de Quinteros

Tras finalizar el compromiso, Gustavo Quinteros sacó la voz respecto a esta tremenda polémica con el cambio de Elías Gómez, en la que dejó un firme mensaje a lo que es esta situación, la cuál espera que no se vuelva a repetir y la que podría dejar un castigo para el jugador.

“No lo escuché, seguramente en caliente habrá dicho algo. A mí no me disgusta que los jugadores salgan enojados pero el respeto es la base de una convivencia en un equipo de fútbol y en la vida”.

“Si hubo falta de respeto, habrá seguramente un castigo deportivo. No es la primera vez que se enoja el que sale pero los jugadores saben que tienen que respetar al que entra”, señaló.

Gómez agacha el moño y pide disculpas

En zona mixta, el principal protagonista, Elías Gómez, pidió disculpas sobre esta situación, en la que indicó que todo quedó conversado puertas adentro con el entrenador y compañeros, asumiendo lo que fue su equivocación, en la que de todas formas, explicó la razón de su frustración.

“Ya pedí disculpas, lo hablé con él (Quinteros), la verdad que es un momento de calentura, nadie quiere salir en un partido tan importante, sentí que quería revertir la situación por la jugada del gol que viene por mi lado, justo donde estaba Solari, me sentí responsable por eso. Me agarró en caliente, lo hablé con él y con los chicos, pedí disculpas, no soy así, quedó más que aclarado”.

Sobre un posible castigo, Gómez señaló “no me comentó nada, pero nos manejamos así, sabemos que cuando pasa algo así, hay sanciones y acataré las órdenes del cuerpo técnico, porque los chicos están de acuerdo también con eso”, finalizó.

VIDEO: REVISA EL FUERTE ENCONTRÓN DE ELÍAS GÓMEZ CON GUSTAVO QUINTEROS