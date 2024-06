Gary Medel ya se fue de Río de Janeiro. En las próximas horas, el bicampeón de América llegará a la Argentina para firmar su contrato con Boca Juniors y ser presentado como el primer refuerzo de los Xeneixes en este mercado de pases invernal.

El Pitbull vivirá su segundo ciclo en el club en donde estuvo entre 2009 y 2011, y desde la dirigencia del Azul y Oro planean que firme su vínculo contractual lo antes posible, para así disputé los 16avos de la Copa Argentina ante Almirante Brown.

EL FICHAJE DE GARY MEDEL NO SERÍA DEL GUSTO DEL CHAVO FUKS

Varias opiniones se han tomado los diversos programas deportivos argentinos tras el arribo del jugador surgido en la cantera de la UC, pero la del periodista Diego Chavo Fuks en ESPN F90 Argentina llamó la atención.

“Decían lo mismo con Roncaglia que ya sabía lo que es la camiseta. Yo me permito cierta desconfianza que no me pasaba con Cavani”, lanzó de entrada el reconocido comunicador trasandino sobre Medel.

El polifuncional futbolista vivirá su segunda experiencia en Boca | FOTO: Andres Pina/Photosport

“Pasaron 14 años desde que pasó por Boca Juniors. Vamos a esperar, fue capitán en un equipo que se salvó del descenso en la última fecha”, concluyó.

LOS NÚMEROS DE GARY MEDEL EN VASCO DA GAMA

Gary Medel llegó a mediados del 2023 a Vasco da Gama y alcanzó a disputar un total de 32 partidos: no aportó con goles ni asistencias.