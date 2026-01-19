El mercado de fichajes en la Liga MX está que arde, y esto porque los traspasos van y vienen. Un caso es el del América quien se encuentra realizando una limpieza de plantel, y tiene en mente dejar ir a una de sus figuras para que parta al Brasileirao.

Según información del periodista Ekrem Konur, un ex seleccionado de Chile, estaría viviendo sus últimos días en México. Sería Víctor Dávila quien está a pasos de salir del América para migrar a Brasil.

El delantero chileno estaría cerca de ser nuevo jugador del Vitória. Actualmente tiene contrato hasta mitades de 2027 con las Águilas, por lo que saldría como préstamo con opción de compra.

Habiendo pasado por el Necaxa, Pachuca, León y ahora último en el América, logró conquistar 6 títulos distintos, convirtiéndose en uno de los chilenos más ganadores en México.

Dávila fue diversas veces citado a La Roja, donde incluso portó la “10”, pero lamentablemente no logró demostrar su mejor versión habiendo marcado apenas 3 goles y 2 asistencias en 20 partidos jugados.

Víctor Dávila estaría a nada de salir del América

¿Le pesará el Brasileirao?

Desde su llegada al América en septiembre del 2024, el chileno ha jugado un total de 51 partidos con la camiseta de las Águilas. Encuentros en los que ha logrado marcar 10 goles y no ha entregado asistencias.

