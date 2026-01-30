Desde la muy criticada salida de Gustavo Álvarez de Universidad de Chile, los azules le hicieron saber que se sintieron traicionados. Y recientemente con la oficialización de Mano Menezes como entrenador de Perú, se le cerró una de las puertas al ex DT de la U.

En conversación con BOLAVIP CHILE, el periodista colombiano Andrés Marocco, alertó sobre el posible futuro del técnico argentino.

“El nombre de Gustavo Álvarez está incluido en un póker de entrenadores para Millonarios, pero es uno de los que más se menciona en la dirigencia”, confirmando el interés del equipo colombiano en el ex azul.

Cabe destacar que al momento de su salida el técnico reveló que su principal razón era por descanso, situación que le molestó mucho a la hinchada bullanguera por el rápido “descanso” que tuvo.

“Hasta ahora Rodrigo Contreras es el mejor refuerzo de Millonarios. Indudablemente es el que mejores sensaciones ha dejado”, declaró el periodista, destacando al delantero argentino por sus dos goles y una asistencia que lleva en el club.

Gustavo Álvarez puede reencontrarse con el Tucu Contreras

De darse la llegada de Álvarez se reencontraría con Rodrigo Contreras, a quien no siempre consideró al 100%, pero cuando era el momento de jugar, respondía con goles.

¿Cómo le fue a Gustavo Álvarez en la U?

En su paso por la U, dirigió un total de 93 partidos. En donde logró ganar 53 encuentros, empató en 20 y cayó en 20. A esto sumado que logró conquistar una Copa Chile y una Supercopa.

En síntesis