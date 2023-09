Hernán Galíndez se defiende de las críticas por el gol y por perdirle la camiseta de Lionel Messi: "No me importa ya que vi la alegría de mi hijo"

Ecuador perdió por la cuenta mínima ante Argentina en la primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.

Este encuentro estuvo marcado por una gran polémica, el tiro libre de la Pulga ante una débil reacción del ex arquero de Universidad de Chile, Hernán Galíndez, lo que incluso dio a pie a que el periodista mexicano Álvaro Morales asegurara que lo dejó pasar y que debía ser expulsado de Ecuador.

Luego del triunfo ecuatoriano a Uruguay, el portero se defendió. “Hubo periodistas que llegaron a decir que no quería al Ecuador por cambiarle la camiseta a Messi que nunca lo había hecho”, afirmó.

Agregando que “yo sabía que iba a recibir críticas pero no me importó ya que vi la alegría de mi hijo de seis años. Que me critiquen por cómo atajo, pero no por mi nacionalidad”.

El tiro libre de Messi a Galíndez que generó la polémica

Galíndez estaba dolido y no se guardó nada. “Me puso mal que algunos digan que no quiero a este a país, que me dejé hacer gol… Vivo en Ecuador hace 12 años y creo que he demostrado bastante respeto y cariño por este país”, explicó.

Galíndez afirma que perdió plata a salir de la “U”

En su afán de defenderse y de dejar en claro su cariño por Ecuador, el arquero se acordó de su traumática salida de Universidad de Chile.

“Siempre van por el lado de que no nací acá y contra eso no puedo luchar. Resigné muchísimo dinero el año pasado para regresar a Ecuador y poder estar en el Mundial”, disparó.

Para el final pidió que “me critiquen porque pude haber hecho algo más en algún gol está bien y no pasa nada, pero cuando se meten con mi nacionalidad no me gusta. Luché mucho para ser ecuatoriano, no me voy a olvidar nunca del día que lo conseguí”.