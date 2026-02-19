La Selección Chilena se prepara para un año lleno de duelos amistosos. Ante su incapacidad de obtener boletos para el Mundial de 2026, el combinado nacional tendrá que preparar el próximo proceso clasificatorio.

Y en dicha labor, la ANFP encontró un nuevo rival ante el revés de España. ¿Quién será? La Roja se medirá ante un contendor de lujo y que participará de la máxima cita planetaria.

Según detalló El Deportivo de La Tercera, el contrincante de Chile será Portugal. El conjunto luso, liderado por Cristiano Ronaldo, tendrá una prueba de fuego antes del certamen mundialista.

“La Selección Chilena cerró uno de sus dos partidos amistosos para la fecha FIFA de junio como parte de su planificación anual. Jugará a comienzos de junio, en Portugal“, indicó la información.

Luego, el medio citado aportó: “Solo resta el retorno del contrato firmado con Portugal para oficializar el duelo. Eso debiese producirse durante las próximas horas“.

La Selección Chilena se reencontrará con Cristiano Ronaldo. (Foto: Getty Images)

Los amistosos confirmados de la Selección Chilena

Cabe consignar que por el momento, La Roja solo ha ratificado sus enfrentamientos contra Cabo Verde y Nueva Zelanda, los que se disputarán en la doble fecha FIFA de marzo.

El día viernes 27 de dicho mes, el combinado chileno se medirá ante su símil africano. Mientras que el día 30, lo hará ante el equipo oceánico y anfitrión de la FIFA Series 2026.

En resumen: