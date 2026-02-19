La Selección Chilena se prepara para un año lleno de duelos amistosos. Ante su incapacidad de obtener boletos para el Mundial de 2026, el combinado nacional tendrá que preparar el próximo proceso clasificatorio.
Y en dicha labor, la ANFP encontró un nuevo rival ante el revés de España. ¿Quién será? La Roja se medirá ante un contendor de lujo y que participará de la máxima cita planetaria.
Según detalló El Deportivo de La Tercera, el contrincante de Chile será Portugal. El conjunto luso, liderado por Cristiano Ronaldo, tendrá una prueba de fuego antes del certamen mundialista.
“La Selección Chilena cerró uno de sus dos partidos amistosos para la fecha FIFA de junio como parte de su planificación anual. Jugará a comienzos de junio, en Portugal“, indicó la información.
Luego, el medio citado aportó: “Solo resta el retorno del contrato firmado con Portugal para oficializar el duelo. Eso debiese producirse durante las próximas horas“.
Los amistosos confirmados de la Selección Chilena
Cabe consignar que por el momento, La Roja solo ha ratificado sus enfrentamientos contra Cabo Verde y Nueva Zelanda, los que se disputarán en la doble fecha FIFA de marzo.
El día viernes 27 de dicho mes, el combinado chileno se medirá ante su símil africano. Mientras que el día 30, lo hará ante el equipo oceánico y anfitrión de la FIFA Series 2026.
En resumen:
- Sede y fecha: El encuentro se disputará a comienzos de junio en territorio portugués.
- Estado del contrato: Solo resta el envío del documento firmado por parte de la federación lusa para la oficialización, lo que se espera ocurra en las próximas horas.
- Sparring de lujo: Para Portugal, este duelo servirá como preparación final antes de su participación en el Mundial 2026, mientras que para Chile será la oportunidad de medirse ante jugadores de élite absoluta.