Iván Zamorano recordó su paso por La Liga y se comparó con otros jugadores: "Ya no hay delanteros como yo"

El legendario delantero chileno Iván Zamorano, uno de los más grandes goleadores en la historia del fútbol, volvió a hablar de su paso por La Liga y lanzó una afirmación clara: “Ya no hay delanteros como yo”.

‘Bam Bam‘ recordó sus años gloriosos en el Sevilla FC y el Real Madrid, donde dejó una huella imborrable, no solo en los equipos, sino también en los corazones de los hinchas.

Un goleador de otra época

Durante una entrevista reciente, Zamorano reflexionó sobre la evolución del fútbol, en particular sobre la posición de centrodelantero, y cómo cree que en la actualidad no hay futbolistas que cumplan ese rol de la misma manera que lo hacía él. “Hoy en día, los delanteros son diferentes. El fútbol ha cambiado mucho, ya no se ve ese ‘9’ clásico que vive dentro del área, esperando el centro perfecto para mandarla a guardar”, comentó.

En sus tiempos, Iván Zamorano era conocido por su capacidad para estar siempre bien posicionado dentro del área y su contundente cabezazo. Bam Bam destacó no solo por su técnica, sino también por su entrega, lo que le permitió marcar una diferencia en equipos tan grandes como el Real Madrid y el Sevilla FC.

Iván Zamorano en Sevilla: El trampolín a la gloria

El Sevilla FC fue el club que primero apostó por Iván Zamorano en Europa. Su paso por el club andaluz fue clave para que luego fuera fichado por el Real Madrid, equipo donde terminaría de consagrarse. En Sevilla, Zamorano disputó 63 partidos y anotó 23 goles, números que lo convirtieron en uno de los jugadores más queridos por la afición.

”El Sevilla fue mi trampolín. Me dio la oportunidad de mostrar mi fútbol en Europa, y siempre estaré agradecido por eso”, recordó Zamorano. Los hinchas sevillistas nunca olvidarán su entrega y su capacidad para aparecer en los momentos más importantes.

El salto al Real Madrid: Del ídolo a la leyenda

Tras su gran actuación en el Sevilla FC, el Real Madrid se fijó en él y lo incorporó en 1992. Con los merengues, el delantero vivió sus años dorados. El chileno ganó títulos importantes, pero su mejor temporada fue la 1994-1995, cuando anotó 28 goles y se consagró como el máximo goleador de la liga española, llevándose el trofeo Pichichi.

Durante esa época, el equipo dirigido por Jorge Valdano dominaba en España, y Zamorano era el referente ofensivo. Además de sus goles, ‘Iván El Terrible’ se destacó por su carácter dentro del campo y su liderazgo, siendo un verdadero ídolo para la afición madridista.

Comparación con los delanteros actuales

En la entrevista, Iván Zamorano dejó en claro que hoy en día es difícil encontrar delanteros con las mismas características que los de su época. “En mi tiempo, los delanteros vivíamos del centro, de estar siempre bien ubicados para definir. Hoy, la mayoría de los delanteros tienen otras responsabilidades, se mueven más por todo el campo y ya no hay ese ‘9’ clásico que solo piense en el gol”, explicó.

Zamorano se refirió a la transformación del fútbol moderno, donde los delanteros deben ser mucho más versátiles. Sin embargo, destacó que su estilo era muy efectivo en la época y que los goles hablan por sí mismos.