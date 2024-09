Este sábado tuvo acción el FC Oremburg de Jordhy Thompson, donde enfrentó en casa al Lokomotiv Moscú por la octafa fecha de la Liga Premier de Rusia. El delantero chileno fue suplente, pero ingresó en el segundo tiempo.

El marcado no fue nada alentador para el elenco gasífero, ya que cayeron por 4-2 ante los moscovitas en el Estadio Gazovik de Oremburgo, resultado que los dejó en zona de promoción con solo seis puntos.

Aunque el Niño Joya dejó buenas sensaciones en el equipo que dirige el español David Deogracia, ingresando en los 58 minutos y dando un extraordinario pase para el segundo gol de su escuadra en los 61′.

Cabe consignar que este fue el tercer partido para el antofagastino esta temporada, luego de perderse los primeros ocho encuentros por una rebelde lesión muscular que arrastraba desde la campaña anterior.

El desafiante mensaje de Jordhy Thompson

Y tras el comrpomiso de esta jornada sabatina, Thompson envió un desafiante mensaje en redes sociales.

“En breve sacamos el prime loco, afírmense”, escribió por medio de una publicación de Instagram.

Recordar que hace unos días el ex Colo Colo había enviado otro mensaje dirigido para el entrenador Ricardo Gareca, quien hasta ahora no lo ha convocado a la Selección Chilena.

“Chile no me ama, no me quieren ni llamar”, expuso el jugador de 19 años en una transmisión en vivo ante sus seguidores de Instagram.

Captura de la publicación de Jordhy Thompson en Instagram.

La nueva polémica que envuelve a Jordhy Thompson

Estas últimas declaraciones se dan en medio de una nueva polémica que está protagonizando el canterano albo, ya que se ha mostrado públicamente con Camila Sepúlveda, quien era su ex pareja y ahora lo está acompañando en Rusia.

La mujer de 22 años es la misma que en 2023 lo denunció por violencia intrafamiliar en dos ocasiones, la última de ellas el novel atacante terminó en prisión preventiva. Incluso, para salir de Chile debió pagar una fianza y el arraigo nacional le fue suspendido hasta diciembre de este 2024.