El quiebre entre Arturo Vidal y Jorge Sampaoli es definitivo. La amistad se había consolidado tras el paso del casildense en la Selección Chilena, pero todo se acabó en el Flamengo de Brasil.

El “King” decidió irse del Mengao y partir al Athletico Paranaense en búsqueda de más minutos, y es que el bicampeón de América había perdido terreno en los últimos partidos, algo que no dejó para nada contento a Vidal.

Fue tras su debut con la camiseta del Furacão que Vidal no se guardó nada y se fue en picada contra el ex seleccionador de Argentina. “Me tocó un entrenador perdedor, que no sabe apreciar a los jugadores”, indicó en su momento.

Vidal sumó sus primeros minutos como jugador del Furacão | FOTO: AGIF/Photosport

En conversación con Bolavip Chile, Jorge Coke Hevia se mostró en desacuerdo con el ex Inter de Milán recordándole que no sólo Sampaoli lo ha tenido como actor secundario en el último tiempo.

“A la Generación Dorada la vamos a querer siempre, no va a salir nunca más algo así, son increíbles, peor por lo mismo tienen esa sensación cómo si fueran intocables y Vidal mató a Sampaoli al voleo y de manera innecesaria”, declaró el conductor del programa Pauta de Juego.

“Vidal partió con él jugando y se dio cuenta que no le servía. La verdad pasaron como tres técnicos en Flamengo y todos se dieron cuenta de lo mismo, entonces nada es para siempre. Uno no puede desconocer a Vidal pero no entendí la declaración, no me pareció”, concluyó.