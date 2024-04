La increíble revelación de Marco Antonio Figueroa en impasse con periodista peruano: Involucra a ex compañero en Cobreloa

En la fecha de amistosos FIFA, la selección peruana de Jorge Fossati enfrentó a la Nicaragua de Marco Antonio Figueroa. En la previa de este encuentro, el Fantasma le concedió una entrevista a la radio Exitosa Deportes de Perú.

Como el combinado del Rimac en un comienzo tenía la idea de jugar ante Italia, el periodista Gonzalo Núñez, sacó de quicio al entrenador chileno preguntándole una y otra vez por el error de los peruanos de preferir jugar contra el combinado centroamericano antes que los tanos.

Figueroa se aburrió de la pesadez e insistencia del comunicador peruano, y el conductor no tuvo mejor idea que insultarlo y sacarlo del aire, hecho que generó muchas críticas por la falta de respeto hacia el DT.

BOLAVIP conversa con el Fantasma, el que se toma ya con humor lo sucedido, pero aprovecha de confesar una tremenda curiosidad.

“Lo más simpático de todo es que yo soy muy amigo de un pariente de este periodista, ex jugador de Cobreloa, Álvaro Barco, y en la noche estuve con él y estaba apenado y molesto, me contó que era familiar, no sabía donde meterse”, cuenta entre risas.

En relación a su relación con la prensa, MAF reconoce que “siempre ha sido complicado porque yo soy un tipo derecho, digo las cosas como son y no le doy vueltas, por eso a veces choco mucho con la prensa, no le busco la rotonda, soy directo, nosotros somos de esta forma”.

Marco Antonio Figueroa le responde al periodista peruano

Haciendo un análisis de la famosa entrevista, el DT de Nicaragua aclara que “yo entendí la pregunta, porque ellos quería jugar con Italia, pero yo pensando como Fossati busco un rival más accesible y acorde a lo que voy a encontrar en las eliminatorias, y eso es lo que dije, que Nicaragua está jugando a ese nivel y se lo demostramos a Perú”.

Para el final, MAF asegura que “la pregunta de este periodista estaba sobrando porque no conoce el nivel de Nicaragua y por eso mi molestia, después la radio pidió disculpas a todos, quedó como una entrevista fuera de lugar, igual tranquilo, no pasa nada”.